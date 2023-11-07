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Минск — Уралмаш. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Уралмаш» крупно обыграл «Минск» в выездном матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» крупно обыграл «Минск» в выездном матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 7 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра прошла на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой «Уралмаша» со счётом 101:73.

Гости сразу же обозначили свой статус фаворитов игры, начав первую четверть с рывка 8:0. К большому перерыву преимущество екатеринбургского клуба составляло уже 16 очков. Хозяева площадки так и не смогли возродить интригу во встрече.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 28 очков, четыре подбора и четыре передачи.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Для «Уралмаша» эта победа стала пятой в девяти встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все восемь матчей на старте турнира.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
73 : 101
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Минск: Коско, Щербаков, Огунгбени-Джексон, Мотовилов, Стубеда, Микульский, Паско, Дуду, Чебашек, Куратник, Секушенко, Аладко
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Перкинс, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров
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