«Уралмаш» крупно обыграл «Минск» в выездном матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 7 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра прошла на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой «Уралмаша» со счётом 101:73.

Гости сразу же обозначили свой статус фаворитов игры, начав первую четверть с рывка 8:0. К большому перерыву преимущество екатеринбургского клуба составляло уже 16 очков. Хозяева площадки так и не смогли возродить интригу во встрече.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 28 очков, четыре подбора и четыре передачи.

Для «Уралмаша» эта победа стала пятой в девяти встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все восемь матчей на старте турнира.