Леброн Джеймс посетовал на странное судейство в матче с «Майами»

Форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался недоволен судейством проигранного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (107:108).

«Я думаю, что некоторые вещи, которые мы не могли контролировать, немного повлияли на игру в четвёртой четверти. Это прискорбно.

Объяснения судей не соответствуют тому, что на самом деле происходит на площадке. Когда я попытался забить сверху через Томаса Брайанта, он явно попал рукой мне по лицу. Я попросил у них объяснение, и один из судей сказал, что рука Брайанта была поднята вверх, двое других сказали, что не видели момента, так как обзор был заблокирован.

Одна из моих контратак была прервана фолом, но никто этого не заметил. Я не знаю. Я не знаю, что делать, я уважительно подхожу и рассказываю им, что происходит в игре, и постоянно выхожу на линию штрафных по три-четыре раза за матч, а иногда вообще не выхожу, что странно», – приводит слова Джеймса Silverscreenandroll.