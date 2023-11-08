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«Ты выглядишь так, будто наделал в штаны». Маленький мальчик проявил неуважение к Леброну

Маленький мальчик, сидевший рядом с кортом во время матча «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс», позволил себе негативный комментарий в адрес звезды НБА Леброна Джеймса.

«Ты выглядишь так, будто наделал в штаны», — выкрикнул мальчик во время игры.

Сам баскетболист никак на это не отреагировал.

Напомним, 5 ноября «Орландо Мэджик» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 120:101. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо.

У хозяев самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Франц Вагнер, набравший 26 очков. Его партнёр по команде Паоло Банкеро набрал 25 очков, сделал семь подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 28 очков, сделал 13 подборов и семь блок-шотов. Также на его счету пять персональных фолов. Леброн Джеймс набрал 24 очка, сделал девять подборов и пять передач.