Стал известен статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Хьюстоном»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не примет участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», который состоится сегодня, 9 ноября, в 4:00 мск.

Как сообщает североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин в своих социальных сетях, у Дэвиса спазм приводящей мышцы. Игрок травмировался во время прошлой игры с «Майами Хит», в которой «Лейкерс» уступили с минимальной разницей.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в семи встречах, набирая в среднем 23,9 очка, 12 подборов и 3,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых – 42,9. Клуб из Лос-Анджелеса имеет в своём распоряжении три победы при четырёх поражениях.