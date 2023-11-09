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Стал известен статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Хьюстоном»

Стал известен статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Хьюстоном»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не примет участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», который состоится сегодня, 9 ноября, в 4:00 мск.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как сообщает североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дэйв Макменамин в своих социальных сетях, у Дэвиса спазм приводящей мышцы. Игрок травмировался во время прошлой игры с «Майами Хит», в которой «Лейкерс» уступили с минимальной разницей.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в семи встречах, набирая в среднем 23,9 очка, 12 подборов и 3,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых – 42,9. Клуб из Лос-Анджелеса имеет в своём распоряжении три победы при четырёх поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
1-я четверть
13 : 7
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин, Ванвлит, Брукс, Смит II, Шенгюн
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Принс, Ривз, Джеймс, Вуд
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