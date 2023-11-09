«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» без Энтони Дэвиса, Леброн Джеймс набрал 18 очков
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Сегодня, 9 ноября, в Хьюстоне (США) на арене «Тойота-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу одержали хозяева со счётом 128:94.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету сегодня 28 очков и семь подборов. Среди его партнёров по команде стоит выделить турецкого центрового Алперена Шенгюна, набравшего 19 очков, семь подборов и четыре результативные передачи.
В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл набрал 22 очка и четыре ассиста. Лёгкий форвард Леброн Джеймс отличился 18 очкам и шестью подборами.
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Шенгюн - 19, Тэйт - 14, Смит II - 12, Ванвлит - 9, Исон - 9, Грин - 9, Холидей - 7, Марьянович - 6, Брукс - 5, Уильямс - 5, Баллок - 3, Ландейл - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 24, Расселл - 22, Джеймс - 18, Реддиш - 7, Принс - 7, Ривз - 7, Кристи - 4, Ходж - 3, Каслтон - 2, Льюис, Вуд
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