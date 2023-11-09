«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» без Энтони Дэвиса, Леброн Джеймс набрал 18 очков

Сегодня, 9 ноября, в Хьюстоне (США) на арене «Тойота-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу одержали хозяева со счётом 128:94.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету сегодня 28 очков и семь подборов. Среди его партнёров по команде стоит выделить турецкого центрового Алперена Шенгюна, набравшего 19 очков, семь подборов и четыре результативные передачи.

В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл набрал 22 очка и четыре ассиста. Лёгкий форвард Леброн Джеймс отличился 18 очкам и шестью подборами.