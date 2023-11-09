Пол Джордж: нам придётся пройти через боль роста

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу прогресса команды после того, как к ним перешёл разыгрывающий Джеймс Харден.

«Это начало сезона. Мы не ожидали, что в один миг взлетим наверх. Мы пройдём через боль роста. Мы выйдем из этого состояния, и, возможно, нам придётся вносить новые коррективы, исходя из того, как пройдёт сезон в дальнейшем», — приводит слова Джорджа журналист Томер Азарли в социальных сетях.

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батюма, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина и несколько пиков. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Стоит отметить, что сегодня, 8 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Клипперс» уступили «Бруклин Нетс» — 93:100.