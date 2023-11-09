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Форвард ЦСКА Гафуров: в Единой лиге ВТБ нет слабых соперников

Форвард ЦСКА Гафуров: в Единой лиге ВТБ нет слабых соперников
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Форвард баскетбольного ЦСКА, 22-летний Филипп Гафуров поделился мнением о конкуренции в Единой лиге ВТБ после очередного победного матча его команды с «Самарой» (94:76).

«Каждый соперник хочет играть с ЦСКА и победить. «Самара» — не слабый соперник. Игра была тяжёлой. Я бы сказал, что в нашей лиге в целом нет слабых соперников. На каждый матч настраиваемся на победу», — приводит слова Гафурова Legalbet.

Отметим, что на старте сезона баскетболистам московского ЦСКА удалось одержать девять побед в девяти играх, следующим соперником армейцев станет «Локомотив-Кубань».

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