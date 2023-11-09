«Анадолу Эфес» в овертайме победил «Жальгирис» в матче Евролиги. Видеообзор

Сегодня, 9 ноября, завершился матч 7-го тура Евролиги, в котором турецкий «Анадолу Эфес» принимал литовский «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 86:82 (ОТ) в пользу хозяев паркета.

Евролига. «Анадолу Эфес» – «Жальгирис»:

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