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«Анадолу Эфес» в овертайме победил «Жальгирис» в матче Евролиги. Видеообзор

«Анадолу Эфес» в овертайме победил «Жальгирис» в матче Евролиги. Видеообзор
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Сегодня, 9 ноября, завершился матч 7-го тура Евролиги, в котором турецкий «Анадолу Эфес» принимал литовский «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 86:82 (ОТ) в пользу хозяев паркета.

Евролига. «Анадолу Эфес» – «Жальгирис»:

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Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 82
ОТ
Жальгирис
Каунас, Литва
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Гази, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
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