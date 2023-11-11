«Миннесота» нанесла «Сан-Антонио» четвёртое поражение подряд, Вембаньяма набрал 29 очков

Сегодня, 11 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесота Тимбервулвз». В итоге победу одержали гости со счётом 117:110.

Самым результативным игроком «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. На его счету сегодня 29 очков и 12 подборов. Также стоит отметить защитника Энтони Эдвардса, завершившего матч с 28 очками, семью подборами и пятью результативными передачами.

Первый пик драфта-2023/2024 Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, девять подборов и четыре ассиста. Его партнёр по команде Девин Васселл отличился 29 очками и четырьмя передачами. Таким образом, техасская команда потерпела четвёртое поражение подряд.