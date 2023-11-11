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«Миннесота» нанесла «Сан-Антонио» четвёртое поражение подряд, Вембаньяма набрал 29 очков

«Миннесота» нанесла «Сан-Антонио» четвёртое поражение подряд, Вембаньяма набрал 29 очков
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Сегодня, 11 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесота Тимбервулвз». В итоге победу одержали гости со счётом 117:110.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. На его счету сегодня 29 очков и 12 подборов. Также стоит отметить защитника Энтони Эдвардса, завершившего матч с 28 очками, семью подборами и пятью результативными передачами.

Первый пик драфта-2023/2024 Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, девять подборов и четыре ассиста. Его партнёр по команде Девин Васселл отличился 29 очками и четырьмя передачами. Таким образом, техасская команда потерпела четвёртое поражение подряд.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Васселл - 29, Сохан - 14, Коллинс - 11, Джонс - 8, Джонсон - 6, Брэнэм - 6, Макдермотт - 3, Осман - 2, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эдвардс - 28, Конли - 11, Гобер - 11, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 9, Рид - 7, Андерсон - 6, Милтон - 6, Майнотт, Никс, Браун
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