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«Сакраменто» переиграл «Оклахому», несмотря на 33 очка Шея Гилджеса-Александера

«Сакраменто» переиграл «Оклахому», несмотря на 33 очка Шея Гилджеса-Александера
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Сегодня, 11 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Оклахома-Сити Тандер». В итоге победу одержали хозяева со счётом 105:98.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 33 очка, семь подборов и шесть результативных передач. Также три его партнёра перешагнули отметку в 10 очков: Джейлен Уильямс (14), Джош Гидди (13) и Чет Холмгрен (12).

В составе «Сакраменто» особенно выделялся защитник Кевин Хаертер. Он завершил матч с 28 очками и девятью подборами. Нельзя не упомянуть о молодом форварде Кигане Мюррэе, набравшем 24 очка и сделавшем 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Хаертер - 28, Мюррэй - 24, Сабонис - 17, Монк - 12, Эллис - 8, Везенков - 6, Барнс - 4, Митчелл - 3, Лень - 3, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Форд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 14, Гидди - 13, Холмгрен - 12, Джо - 9, Дорт - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич
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