«Сакраменто» переиграл «Оклахому», несмотря на 33 очка Шея Гилджеса-Александера

Сегодня, 11 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Оклахома-Сити Тандер». В итоге победу одержали хозяева со счётом 105:98.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 33 очка, семь подборов и шесть результативных передач. Также три его партнёра перешагнули отметку в 10 очков: Джейлен Уильямс (14), Джош Гидди (13) и Чет Холмгрен (12).

В составе «Сакраменто» особенно выделялся защитник Кевин Хаертер. Он завершил матч с 28 очками и девятью подборами. Нельзя не упомянуть о молодом форварде Кигане Мюррэе, набравшем 24 очка и сделавшем 11 подборов.