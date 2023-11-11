Скаут НБА считает Энтони Эдвардса следующим Майклом Джорданом

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Известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон сообщил, что один из неназванных скаутов в НБА считает, что атакующий разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс станет очень успешным в лиге, как легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.

«Энтони Эдвардс станет следующим Майклом Джорданом в НБА», — приводит слова анонимного скаута Макмэхон в своих социальных сетях.

Отметим, что по ходу регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024 Эдвардс набирает в среднем 27,9 очка, делает 6,3 подбора и 5,3 результативной передачи.

Напомним, в последнем матче «Миннесота» победила «Сан-Антонио» со счётом 117:110. Победа над «Спёрс» стала для «Миннесоты» пятой кряду в регулярном чемпионате НБА. Команда из Миннеаполиса занимает третье место в Западной конференции.

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером: