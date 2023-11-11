Леброн и Дюрант установили уникальный рекорд результативности

Накануне состоялась игра между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122), в которой принимали участие Кевин Дюрант и Леброн Джеймс. Возрастные баскетболисты стали самыми результативными на паркете. 35-летний Дюрант набрал 38 очков, в то время как Джеймс записал в свой актив 32 результативных балла.

Таким образом, им на пару удалось повторить уникальное достижение: в пятый раз в истории НБА случилось такое, что два игра команд-соперников в возрасте старше 35 лет набрали более 30 очков.

Ранее такое достижение покорялось следующим парам оппонентов:

2019 год — Дирк Новицки и Джамал Кроуфорд,

2001 год — Карл Мэлоун и Майкл Джордан,

2001 год — Карл Мэлоун и Реджи Миллер,

1984 год — Карим Абдул-Джаббар и Дэн Иссл.