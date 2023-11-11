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Леброн и Дюрант установили уникальный рекорд результативности

Леброн и Дюрант установили уникальный рекорд результативности
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Накануне состоялась игра между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122), в которой принимали участие Кевин Дюрант и Леброн Джеймс. Возрастные баскетболисты стали самыми результативными на паркете. 35-летний Дюрант набрал 38 очков, в то время как Джеймс записал в свой актив 32 результативных балла.

Таким образом, им на пару удалось повторить уникальное достижение: в пятый раз в истории НБА случилось такое, что два игра команд-соперников в возрасте старше 35 лет набрали более 30 очков.

Ранее такое достижение покорялось следующим парам оппонентов:

2019 год — Дирк Новицки и Джамал Кроуфорд,
2001 год — Карл Мэлоун и Майкл Джордан,
2001 год — Карл Мэлоун и Реджи Миллер,
1984 год — Карим Абдул-Джаббар и Дэн Иссл.

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НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 38, Бил - 24, Нуркич - 14, Гордон - 13, Бэйтс-Диоп - 11, Аллен - 9, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 2, Ойбанкс - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 19, Дэвис - 18, Реддиш - 17, Ривз - 15, Принс - 7, Хатимура - 7, Вуд - 5, Хэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Льюис
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