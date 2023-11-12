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Остин Ривз рассказал, чем Леброн Джеймс вселяет уверенность в «Лейкерс»

Остин Ривз рассказал, чем Леброн Джеймс вселяет уверенность в «Лейкерс»
Леброн Джеймс
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз объяснил, как форвард Леброн Джеймс вселяет уверенность в напарников по команде.

«Леброн [Джеймс] так стремится играть в игру правильным образом, что это просто вселяет уверенность в каждого», – приводит слова Ривза Fadeaway World.

Отметим, что на данный момент «Лейкерс» идут на восьмом месте Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса победила в четырёх матчах, проиграв при этом пять игр.

38-летний Джеймс в прошлой игре с «Финикс Санз» (122:119) набрал 32 очка, сделал 11 результативных передач и шесть подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне вышел в финал Западной конференции, уступив будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

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