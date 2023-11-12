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Стефен Карри преодолел отметку в 22 тысячи набранных очков за карьеру

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри преодолел отметку в 22 тысячи набранных очков за карьеру. Теперь игрок занимает 35-е место в истории НБА по этому показателю.

В матче с «Кливленд Кавальерс» Карри отметился 30 очками, тремя подборами, двумя передачами, одним перехватом и одним блок-шотом. При этом игрок совершил четыре потери.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». В итоге игра завершилась победой гостей со счётом 118:110.

В составе «Кливленда» двухзначные цифры смогли набрать шесть человек: Карис Леверт (22), Донован Митчелл (21), Дариус Гарлэнд (19), Эван Мобли (19), Макс Струс (16) и Джарретт Аллен (12). Таким образом, «Уорриорз» потерпели четвёртое поражение в сезоне.