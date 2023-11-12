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МБА с разгромным счётом обыграла «Минск»

МБА с разгромным счётом обыграла «Минск»
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Сегодня, 12 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 84:54.

Самым результативным игроком встречи стал Александр Хоменко, который записал в свой актив 14 очков. Также стоит отметить Евгения Минченко — 12 очков.

В составе «Минска» наилучшую результативность продемонстрировали Иван Аладко и Джарред Огунгбени-Джексон — по девять очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
84 : 54
Минск
Минск, Беларусь
МБА: Хоменко, Голдырев, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Клюев, Лопатин, Валиев, Покинко, Якушин
Минск: Коско, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Мотовилов, Стубеда, Микульский, Паско, Дуду, Чебашек, Куратник, Секушенко, Аладко
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