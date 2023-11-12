МБА с разгромным счётом обыграла «Минск»

Сегодня, 12 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 84:54.

Самым результативным игроком встречи стал Александр Хоменко, который записал в свой актив 14 очков. Также стоит отметить Евгения Минченко — 12 очков.

В составе «Минска» наилучшую результативность продемонстрировали Иван Аладко и Джарред Огунгбени-Джексон — по девять очков.