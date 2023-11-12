Карасёв прокомментировал крупнейшую в истории МБА победу

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу самой крупной победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ.

Напомним, сегодня, 12 ноября, МБА обыграла Минск со счётом 85:55.

«Мы смогли донести до парней, что не нужно смотреть на 0 в графе победы у «Минска», эта команда может добиться результата, и очень не хотелось становиться первой командой, которую минчане обыграли бы. Сегодня играли от защиты, и даже когда в начале матча не шли какие-то броски, за счёт грамотной игры в обороне смогли обрести нужную уверенность. Именно наши защитные действия не дали «Минску» набирать очки более шести минут в начале встречи, а мы через эту игру сзади создавали себе возможности для атаки», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.