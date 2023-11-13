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Игрок «Майами» совершил обманное движение, на которое повёлся Вембаньяма, и набрал очки

Игрок «Майами» совершил обманное движение, на которое повёлся Вембаньяма, и набрал очки
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Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине третьей четверти Робинсон совершил проход в трёхсекундную зону соперника, сделал обманное движение, убрав центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму, и набрал лёгкие два очка с помощью лэй-апа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Защитник «Майами» в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 26 очков (8 из 16 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), пять подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» Робинсона составил «+22».

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 118
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 20, Вембаньяма - 18, Коллинс - 18, Сохан - 16, Васселл - 14, Брэнэм - 13, Макдермотт - 8, Осман - 3, Бэсси - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
Майами Хит: Робинсон - 26, Адебайо - 24, Батлер - 19, Ричардсон - 12, Смит - 12, Лав - 12, Жакез-мл. - 11, Брайант - 2, Йович, Суидер, Хайсмит, Робинсон
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