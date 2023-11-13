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Игрок «Майами» совершил обманное движение, на которое повёлся Вембаньяма, и набрал очки

Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:113.

В середине третьей четверти Робинсон совершил проход в трёхсекундную зону соперника, сделал обманное движение, убрав центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму, и набрал лёгкие два очка с помощью лэй-апа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Защитник «Майами» в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 26 очков (8 из 16 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые), пять подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» Робинсона составил «+22».