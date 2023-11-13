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Все результаты игрового дня НБА 13 ноября

Все результаты игрового дня НБА 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА и три матча — под занавес 12 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 12-13 ноября. Результаты:

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 129:107.
«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 102:94.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 101:105.
«Филадельия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 137:126.
«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 107:104.
«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 119:108.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 113:118.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 124:136.
«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 99:111.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:116.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:110.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть трипл-дабл центрового «Денвера» Николу Йокича. Он набрал 36 очков, 21 подбор и 11 результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси набравшего 50 очков, семь подборов и пять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
129 : 107
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Барретт - 24, Рэндл - 23, Брансон - 20, Куикли - 17, Робинсон - 10, Дивинченцо - 9, Харт - 6, Гримс - 6, Хартенштайн - 6, Макбрайд - 3, Симс - 3, Джеффрис - 2, Фурнье, Уиндлер, Арчидиаконоу
Шарлотт Хорнетс: Болл - 32, Ричардс - 16, Миллер - 11, Уильямс - 10, Маледон - 6, Хэйворд - 6, Тор - 6, Блэк - 5, Смит - 4, Вашингтон - 4, Смит - 3, Макгауэнс - 2, Бэйли - 2
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 94
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Бриджес - 27, Джонсон - 14, Динвидди - 12, О'Нил - 10, Клэкстон - 10, Смит - 8, Шарп - 8, Финни-Смит - 6, Уокер - 5, Уотфорд - 2, Брукс, Джайлс
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 20, Кузма - 15, Авдия - 14, Пул - 12, Галлинари - 12, Шамет - 8, Кисперт - 8, Гэффорд - 5, Дэвис, Батлер, Джонс, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Пауэлл - 20, Леонард - 14, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Мэнн - 7, Зубац - 6, Такер - 3, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Браун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 27, Смарт - 17, Кеннард - 13, Бийомбо - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Родди - 8, Гильярд - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
137 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 50, Эмбиид - 37, Харрис - 18, Мелтон - 10, Батюм - 9, Хаус - 4, Рид - 4, Беверли - 3, Ковингтон - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Коркмаз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Тёрнер - 22, Хилд - 16, Топпин - 14, Смит - 11, Матурин - 9, Браун - 9, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Шенгюн - 23, Грин - 15, Брукс - 10, Грин - 9, Смит II - 8, Исон - 8, Холидей - 5, Тэйт - 3, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Портер - 25, Гордон - 16, Джексон - 14, Гиллеспи - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Ннаджи - 2, Браун, Строутер, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ки, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 108
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Вучевич - 21, Лавин - 19, Уайт - 16, Досунму - 13, Драммонд - 11, Уильямс - 4, Картер - 3, Крэйг - 3, Филлипс, Тэйлор
Детройт Пистонс: Нокс - 18, Стюарт - 17, Бёркс - 16, Багли III - 14, Каннингем - 10, Томпсон - 9, Хейз - 7, Уайзмен - 6, Айви - 6, Сассер - 5, Дюрен, Умуде, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 118
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 20, Вембаньяма - 18, Коллинс - 18, Сохан - 16, Васселл - 14, Брэнэм - 13, Макдермотт - 8, Осман - 3, Бэсси - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
Майами Хит: Робинсон - 26, Адебайо - 24, Батлер - 19, Ричардсон - 12, Смит - 12, Лав - 12, Жакез-мл. - 11, Брайант - 2, Йович, Суидер, Хайсмит, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
124 : 136
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 20, Уильямсон - 18, Дэниэлс - 17, Валанчюнас - 15, Райан - 14, Робинсон-Эрл - 11, Хоукинс - 10, Маршалл - 8, Льюис - 5, Сиброн - 3, Зеллер - 3, Нэнс
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 30, Хардуэй-младший - 15, Грин - 13, Лайвли - 10, Харди - 7, Пауэлл - 7, Джонс - 7, Экзам - 6, Проспер - 4, Холмс - 2, Уильямс, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Дюрант - 28, Бил - 15, Ойбанкс - 15, Гудвин - 11, Окоги - 8, Аллен - 7, Ватанабэ - 6, Бэйтс-Диоп - 6, Нуркич - 3, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 31, Холмгрен - 18, Гидди - 10, Дорт - 9, Уильямс - 3, Джо - 3, Уиггинс - 2, Дав. Бертанс, Дженг, Покушевски, Уоллес, Манн, Мицич
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 16, Шарич - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Подзиемски - 8, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 10, Рид - 10, Гобер - 10, Андерсон - 8, Конли - 8, Браун - 2, Милтон - 1, Майнотт, Никс, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Хатимура - 19, Реддиш - 18, Ривз - 18, Расселл - 11, Принс - 11, Вуд - 7, Хэйс - 2, Кристи, Фадж, Льюис, Ходж
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 23, Шарп - 19, Мэйс - 15, Тибулл - 14, Эйтон - 12, Рит - 11, Уокер - 8, Буей - 6, Камара - 2, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Минайя, Рупер
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