Все результаты игрового дня НБА 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА и три матча — под занавес 12 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 12-13 ноября. Результаты:

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 129:107.

«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 102:94.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 101:105.

«Филадельия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 137:126.

«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 107:104.

«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 119:108.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 113:118.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 124:136.

«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 99:111.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:116.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:110.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть трипл-дабл центрового «Денвера» Николу Йокича. Он набрал 36 очков, 21 подбор и 11 результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси набравшего 50 очков, семь подборов и пять результативных передач.