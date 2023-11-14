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Гомельский ответил на вопрос о командах НБА, которые его порадовали и разочаровали

Гомельский ответил на вопрос о командах НБА, которые его порадовали и разочаровали
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о командах Национальной баскетбольной ассоциации, которые его порадовали и разочаровали на старте сезона.

«Филадельфия» идёт на первом месте на Востоке. «Бостон» играет красиво, «Индиана» — очень интересно. «Майами» не может найти свою игру. «Кливленд» не стабилен.

На Западе «Денвер» выглядит убедительно. В «Далласе» нашли баланс между Дончичем и Ирвингом. Неожиданный успех «Хьюстона». Плохой старт «Сакраменто» и «Клипперс» удивляет», — написал Гомельский.

В настоящий момент занимающая первое место в Восточной конференции НБА «Филадельфия» одержала восемь побед и потерпела одно поражение. «Денвер», лидирующий на Западе, добился восьми побед при двух поражениях.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд:

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