«Реал» одержал 7-ю победу подряд в новом сезоне Евролиги, обыграв «Валенсию»

Завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Реал». Игра проходила в Валенсии и завершилась победой «Реала» со счётом 76:73.

Первая половина матча осталась за хозяевами площадки и закончилась со счётом 49:43 в пользу «Валенсии». Гости смогли выиграть третью четверть с разницей в семь очков и выйти вперёд перед стартом заключительного отрезка. В четвёртой четверти шла упорная борьба, в которой чуть удачливее оказался мадридский клуб.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Валенсии» Брэндон Дэвис, который принёс в копилку своей команды 22 очка, четыре подбора и четыре результативных передачи. В составе «Реала» наибольшую результативность показал форвард Габриэль Дек, набравший 17 очков и три подбора.

Мадридский «Реал», являющийся действующим победителем Евролиги, выиграл семь матчей в новом сезоне и единолично возглавляет таблицу. «Валенсия» одержала пять побед и потерпела три поражения.