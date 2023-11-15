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«Реал» одержал 7-ю победу подряд в новом сезоне Евролиги, обыграв «Валенсию»

«Реал» одержал 7-ю победу подряд в новом сезоне Евролиги, обыграв «Валенсию»
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Завершился матч 8-го тура Евролиги, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Реал». Игра проходила в Валенсии и завершилась победой «Реала» со счётом 76:73.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Первая половина матча осталась за хозяевами площадки и закончилась со счётом 49:43 в пользу «Валенсии». Гости смогли выиграть третью четверть с разницей в семь очков и выйти вперёд перед стартом заключительного отрезка. В четвёртой четверти шла упорная борьба, в которой чуть удачливее оказался мадридский клуб.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Валенсии» Брэндон Дэвис, который принёс в копилку своей команды 22 очка, четыре подбора и четыре результативных передачи. В составе «Реала» наибольшую результативность показал форвард Габриэль Дек, набравший 17 очков и три подбора.

Мадридский «Реал», являющийся действующим победителем Евролиги, выиграл семь матчей в новом сезоне и единолично возглавляет таблицу. «Валенсия» одержала пять побед и потерпела три поражения.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
14 ноября 2023, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
73 : 76
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
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