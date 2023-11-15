Видеообзор матчей Евролиги за 14 ноября

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Во вторник, 14 ноября, прошли пять матчей 8-го тура Евролиги.

В первом матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал первую гостевую победу в текущем розыгрыше турнира, взяв верх над «Монако» со счётом 89:82.

Евролига. «Монако» — «Анадолу Эфес»:

Мадридский «Реал» остаётся единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. В матче с другим испанским клубом «Валенсией» он одержал гостевую победу со счётом 76:73.

Евролига. «Валенсия» — «Реал Мадрид»:

Итальянский «Виртус Болонья» одержал шестую победу в Евролиге, переиграв «Олимпию Милан» — 86:79. Миланский клуб потерпел шестое поражение.

Евролига. «Виртус Болонья» — «Олимпия Милан»:

«Маккаби Тель-Авив» впервые проиграл формально домашний матч на турнире. Израильский клуб уступил «Олимпиакосу» — 74:79. Встреча проходила в Белграде.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Олимпиакос»:

Ещё в одном матче «Црвена Звезда» разгромила «Фенербахче» — 87:56.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.