Видеообзор матчей Евролиги за 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, прошли пять матчей 8-го тура Евролиги.
В первом матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал первую гостевую победу в текущем розыгрыше турнира, взяв верх над «Монако» со счётом 89:82.
Евролига. «Монако» — «Анадолу Эфес»:
Мадридский «Реал» остаётся единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. В матче с другим испанским клубом «Валенсией» он одержал гостевую победу со счётом 76:73.
Евролига. «Валенсия» — «Реал Мадрид»:
Итальянский «Виртус Болонья» одержал шестую победу в Евролиге, переиграв «Олимпию Милан» — 86:79. Миланский клуб потерпел шестое поражение.
Евролига. «Виртус Болонья» — «Олимпия Милан»:
«Маккаби Тель-Авив» впервые проиграл формально домашний матч на турнире. Израильский клуб уступил «Олимпиакосу» — 74:79. Встреча проходила в Белграде.
Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Олимпиакос»:
Ещё в одном матче «Црвена Звезда» разгромила «Фенербахче» — 87:56.
Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.