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«Индиана» переиграла «Филадельфию», несмотря на 39 очков Эмбиида

«Индиана» переиграла «Филадельфию», несмотря на 39 очков Эмбиида
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Сегодня, 15 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс». В итоге гости одержали победу со счётом 132:126.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэд Эмбиид. На его счету сегодня 39 очков, 12 подборов и шесть результативных передач. Отметки в 30 очков также достиг его партнёр по команде Де`Энтони Мелтон, набравший 30 очков и четыре подбора. Также стоит выделить защитника Тайриза Макси — 27 очков и шесть ассистов.

В составе «Пэйсерс» лучше всех сыграл разыгрывающий Тайриз Халибёртон. В его активе 33 очка, семь подборов и 15 передач. Форвард Оби Топпин набрал 27 очков и шесть отскоков.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 132
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Мелтон - 30, Макси - 27, Харрис - 22, Моррис - 2, Беверли - 2, Ковингтон - 2, Рид - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Топпин - 27, Тёрнер - 17, Браун - 14, Макконнелл - 11, Матурин - 8, Джексон - 7, Несмит - 6, Смит - 5, Нембард - 2, Хилд - 2, Уокер, Нвора, Шиппард
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