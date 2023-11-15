«Индиана» переиграла «Филадельфию», несмотря на 39 очков Эмбиида

Сегодня, 15 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс». В итоге гости одержали победу со счётом 132:126.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэд Эмбиид. На его счету сегодня 39 очков, 12 подборов и шесть результативных передач. Отметки в 30 очков также достиг его партнёр по команде Де`Энтони Мелтон, набравший 30 очков и четыре подбора. Также стоит выделить защитника Тайриза Макси — 27 очков и шесть ассистов.

В составе «Пэйсерс» лучше всех сыграл разыгрывающий Тайриз Халибёртон. В его активе 33 очка, семь подборов и 15 передач. Форвард Оби Топпин набрал 27 очков и шесть отскоков.