«Реал» — «Монако»: когда матч, где смотреть прямую трансляцию

16 ноября пройдёт матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором между собой встретятся мадридский «Реал» и французский «Монако». Старт матча намечен на 22:45 мск.

Не пропустите! Смотрите баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом турнира. Клуб из Мадрида в прошлом сезоне в матче за титул одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

В сезоне-2023/2024 Евролиги «Реал» ещё не проигрывал. Команда из Мадрида имеет в своём активе шесть побед кряду и возглавляет турнирную таблицу европейского первенства.

Отметим, что «Реал» на данный момент ни разу не уступил по ходу нынешнего сезона-2023/2024 во всех турнирах. В чемпионате Испании мадридский клуб идёт с показателем в девять побед и нулём в графе поражений.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

ERID: 2RanynAcuJp