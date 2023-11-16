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Реал Мадрид — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Реал» — «Монако»: когда матч, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» — «Монако»: когда матч, где смотреть прямую трансляцию
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16 ноября пройдёт матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором между собой встретятся мадридский «Реал» и французский «Монако». Старт матча намечен на 22:45 мск.

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Напомним, «Реал» является действующим чемпионом турнира. Клуб из Мадрида в прошлом сезоне в матче за титул одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

В сезоне-2023/2024 Евролиги «Реал» ещё не проигрывал. Команда из Мадрида имеет в своём активе шесть побед кряду и возглавляет турнирную таблицу европейского первенства.

Отметим, что «Реал» на данный момент ни разу не уступил по ходу нынешнего сезона-2023/2024 во всех турнирах. В чемпионате Испании мадридский клуб идёт с показателем в девять побед и нулём в графе поражений.

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