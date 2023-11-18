Джимми Батлер заявил, что хочет добиться 50% реализации трёхочковых бросков

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер после победного матча регулярного сезона НБА с «Бруклин Нетс» (122:115) выразил недовольство своей точностью дальних бросков. В той встрече Батлер стал самым результативным игроком, набрав 36 очков, пять подборов и три результативные передачи. Форвард реализовал два трёхочковых броска из пяти (40%).

«Хочу ли я реализовать трёхочковые с точностью 50% в среднем за сезон? Да. Но я опять много промахивался. Я загорелся этой идеей, а это значит, что мне нужно немного поднажать. Но мои ребята на самом деле верят, что я могу бросать трёхочковые с точностью 50%. Так что, чёрт возьми, я люблю своих товарищей по команде за это. Вы знаете, что я буду бросать трёхочковые, когда я открыт, что я и делаю. Если это то, что помогает побеждать, тогда мы должны пробовать, а я должен их реализовывать», — приводит слова Батлера Sportskeeda.

Батлер ни разу в карьере не завершал сезон с реализацией трёхочковых бросков более 40%. В текущем сезоне он бросает из-за дуги с точностью 47,8%.