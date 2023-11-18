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«Сакраменто» одолел «Сан-Антонио», ДеаАрон Фокс набрал 43 очка, а Виктор Вембаньяма — 27

«Сакраменто» одолел «Сан-Антонио», ДеаАрон Фокс набрал 43 очка, а Виктор Вембаньяма — 27
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Сегодня, 18 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». В итоге победу одержали гости со счётом 129:120.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 28, Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Брэнэм - 10, Шампани - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Мамукелашвили - 6, Осман - 3, Бэсси - 2, Грэм, Райс, Уэсли, Сиссоко, Бедиако
Сакраменто Кингз: Фокс - 43, Сабонис - 27, Монк - 20, Хаертер - 9, Барнс - 7, Дуарте - 6, Мюррэй - 6, Везенков - 5, Макги - 4, Эллис - 2, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Петрушев

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. Сегодня на его счету 43 очка, восемь подборов и семь результативных передач. Также отличную игру провёл литовский бигмен Домантас Сабонис. В его активе 27 очков, 14 отскоков и семь ассистов.

В составе «Сан-Антонио» больше всего очков набрал Зак Коллинс — 28. К ним он прибавил восемь подборов и пять передач. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма завершил матч с 27 очками и девятью отскоками. Таким образом, «Спёрс» потерпели седьмое поражение подряд, а «Кингз» продлили победную серию до пяти игр.

Видео можно посмотреть на канале San Antonio Spurs в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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