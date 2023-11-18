Йокич стал первым игроком в истории с 26 очками, 16 подборами и 18 передачами за матч

Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда уступила со счётом 110:115.

Йокич в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 20 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые), 18 результативных передач и 16 подборов. Показатель «плюс-минус» сербского баскетболиста составил «+5».

Примечательно, что Никола Йокич стал первым игроком в истории лиги с 26+ очками, 16+ подборами и 18+ передачами за встречу. Ранее ни одному игроку не удавалось достичь таких цифр. Примечательно, что центровой также сделал один блок-шот и совершил четыре потери.