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Йокич стал первым игроком в истории с 26 очками, 16 подборами и 18 передачами за матч

Йокич стал первым игроком в истории с 26 очками, 16 подборами и 18 передачами за матч
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Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда уступила со счётом 110:115.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Йокич в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 20 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые), 18 результативных передач и 16 подборов. Показатель «плюс-минус» сербского баскетболиста составил «+5».

Примечательно, что Никола Йокич стал первым игроком в истории лиги с 26+ очками, 16+ подборами и 18+ передачами за встречу. Ранее ни одному игроку не удавалось достичь таких цифр. Примечательно, что центровой также сделал один блок-шот и совершил четыре потери.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Валанчюнас - 22, Ингрэм - 21, Маршалл - 12, Дэниэлс - 10, Райан - 9, Джонс - 8, Хоукинс - 7, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Браун - 25, Портер - 18, Джексон - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 8, Уотсон - 3, Строутер - 2, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт
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