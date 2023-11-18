«Милуоки» выиграл все матчи, в которых Дэмьен Лиллард набирал более 25 очков

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» выиграл все шесть матчей, в которых американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард набирал более 25 очков.

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Победу одержали гости со счётом 130:99. В составе «Милуоки» больше всего очков набрал разыгрывающий Дэмьен Лиллард — 27. К ним он прибавил пять подборов и пять ассистов.

Таким образом, «Милуоки Бакс» выиграл все шесть матчей, в которых Лиллард пробивал отметку в 25 очков. Ранее, разыгрывающий «Милуоки» добился этого показателя в победных матчах против клубов «Торонто Рэпторс» (128:112), «Детройт Пистонс» (120:118), «Нью-Йорк Никс» (110:105), «Майами Хит» (122:114) и «Филадельфия Сиксерс» (118:117).