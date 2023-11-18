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«Милуоки» выиграл все матчи, в которых Дэмьен Лиллард набирал более 25 очков

«Милуоки» выиграл все матчи, в которых Дэмьен Лиллард набирал более 25 очков
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» выиграл все шесть матчей, в которых американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард набирал более 25 очков.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Победу одержали гости со счётом 130:99. В составе «Милуоки» больше всего очков набрал разыгрывающий Дэмьен Лиллард — 27. К ним он прибавил пять подборов и пять ассистов.

Таким образом, «Милуоки Бакс» выиграл все шесть матчей, в которых Лиллард пробивал отметку в 25 очков. Ранее, разыгрывающий «Милуоки» добился этого показателя в победных матчах против клубов «Торонто Рэпторс» (128:112), «Детройт Пистонс» (120:118), «Нью-Йорк Никс» (110:105), «Майами Хит» (122:114) и «Филадельфия Сиксерс» (118:117).

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Болл - 37, Бриджес - 17, Уильямс - 11, Миллер - 10, Смит - 8, Макгауэнс - 5, Вашингтон - 3, Ричардс - 2, Смит - 2, Хэйворд - 2, Тор - 2, Маледон
Милуоки Бакс: Лиллард - 27, Бисли - 20, Адетокунбо - 16, Лопес - 15, Портис - 13, Миддлтон - 12, Коннотон - 11, Грин - 6, Джексон - 6, Пэйн - 2, Адетокунбо - 2, Болден, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес
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