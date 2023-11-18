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Никола Йокич повторил достижение, которое покорялось лишь пяти игрокам НБА

Никола Йокич повторил достижение, которое покорялось лишь пяти игрокам НБА
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в проигранной игре своей команды с «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:110) повторил выдающееся достижение, которое ранее покорялось лишь шести игрокам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Йокичу удалось набрать 26 очков, отдать 18 результативных передач и совершить 16 подборов. Тем самым он присоединился к компании Оскара Робертсона, Уилта Чемберлена, Ларри Бёрда, Луки Дончича и Расселла Уэстбрука, которые также набирали более 15 каждых результативных действий. Отметим, что Робертсону удавалось достичь таких показателей в одной игре 14 раз, а Чемберлену четырежды. Дончич, Уэстбрук и Бёрд два раза достигали такого результата.

В розыгрыше регулярного сезона НБА «Денвер» одержал 9 побед в 12 играх. Им предстоит серия из пяти выездных игр.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Валанчюнас - 22, Ингрэм - 21, Маршалл - 12, Дэниэлс - 10, Райан - 9, Джонс - 8, Хоукинс - 7, Льюис, Альварадо, Зеллер, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Браун - 25, Портер - 18, Джексон - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 8, Уотсон - 3, Строутер - 2, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт
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