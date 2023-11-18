Никола Йокич повторил достижение, которое покорялось лишь пяти игрокам НБА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в проигранной игре своей команды с «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:110) повторил выдающееся достижение, которое ранее покорялось лишь шести игрокам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Йокичу удалось набрать 26 очков, отдать 18 результативных передач и совершить 16 подборов. Тем самым он присоединился к компании Оскара Робертсона, Уилта Чемберлена, Ларри Бёрда, Луки Дончича и Расселла Уэстбрука, которые также набирали более 15 каждых результативных действий. Отметим, что Робертсону удавалось достичь таких показателей в одной игре 14 раз, а Чемберлену четырежды. Дончич, Уэстбрук и Бёрд два раза достигали такого результата.

В розыгрыше регулярного сезона НБА «Денвер» одержал 9 побед в 12 играх. Им предстоит серия из пяти выездных игр.