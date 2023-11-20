Кевин Дюрант набрал 8 очков из 13 командных во втором овертайме матча с «Ютой»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 140:137 ОТ.

Дюрант в общей сложности провёл на площадке 46 минут, набрав суммарно 39 очков (14 из 27 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), сделав 10 подборов, восемь передач, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+4». На счету форварда также семь совершённых потерь.

Примечательно, что игроки «Финикса» во втором овертайме набрали 13 очков, где восемь из них оформлены Кевином Дюрантом. Помимо Дюранта, 26 очков за игру набрал атакующий защитник Девин Букер, а другой атакующий защитник, Эрик Гордон, — 20 очков.