Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант набрал 8 очков из 13 командных во втором овертайме матча с «Ютой»

Кевин Дюрант набрал 8 очков из 13 командных во втором овертайме матча с «Ютой»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 140:137 ОТ.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дюрант в общей сложности провёл на площадке 46 минут, набрав суммарно 39 очков (14 из 27 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), сделав 10 подборов, восемь передач, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+4». На счету форварда также семь совершённых потерь.

Примечательно, что игроки «Финикса» во втором овертайме набрали 13 очков, где восемь из них оформлены Кевином Дюрантом. Помимо Дюранта, 26 очков за игру набрал атакующий защитник Девин Букер, а другой атакующий защитник, Эрик Гордон, — 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
137 : 140
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 38, Хортон-Такер - 25, Кларксон - 22, Секстон - 18, Коллинс - 15, Джордж - 7, Олиник - 6, Фонтеккио - 3, Агбаджи - 3, Хендрикс, Сенсабо, Данн, Саманич, Юртсевен
Финикс Санз: Дюрант - 39, Букер - 26, Гордон - 20, Нуркич - 18, Аллен - 14, Литтл - 10, Бэйтс-Диоп - 6, Ойбанкс - 4, Окоги - 3, Мету, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android