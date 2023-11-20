«Он не создан для «Лейкерс». Аналитик рассказал о словах Коби Брайанта про Леброна Джеймса

Аналитик Fox Sports Даг Готлиб рассказал о своём разговоре с легендарным Коби Брайантом перед переходом Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн приезжал в город. Всё уже было готово. И он мне однозначно сказал: «Леброн не знает и не понимает Лос-Анджелес, и он не создан для этого так, как создан для этого я». Он такой: «Слушай, чувак! Я забросил эти два эйрбола, когда мне было 17 лет, и мне показалось, что мир рухнул. И моя реакция на это заключалась в том, что я всё лето жил в спортзале». То, как люди отреагировали на те эйрболы — броски, которые я не должен был бросать, это были плохие броски, которые я промазал на километр, — подпитывало меня всю мою карьеру.

Я принимал негатив, и он подпитывал меня. А когда негатив был между мной и Шакилом О'Нилом, он подпитывал меня. Это не то, что подпитывает Леброна. Он просто построен по-другому.… Он не такой убийца, как я и Майкл Джордан», — рассказал Готлиб.