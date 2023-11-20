Руслан Нигматуллин рассказал, какую команду он поддерживает в НБА

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал о том, что он поддерживает команду «Майами Хит».

«Как шоу в США баскетбол мне больше всего понравился. Поддерживаю «Майами Хит». Я не болельщик, но эта команда для меня ближе всего», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, Нигматулин принял участие в ретроматче между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Победу в матче одержал «Локомотив» благодаря голу Дмитрия Лоськова.

Встреча состоялась 19 ноября на «РЖД Арене». В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в «золотом» матче. Тогда победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив», единственный гол забил Лоськов.

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