Все результаты игрового дня НБА 21 ноября

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Сегодня, 21 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 21 ноября. Результаты

«Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» — 103:107.

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 129:142.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 121:118 (ОТ).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:100.

«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 100:118.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:124.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 129:93.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» 121—116:

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 45 очков, 13 подборов и 6 результативных передач. А также отметим разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, который отметился 32 очками, 5 подборами и 1 передачей.