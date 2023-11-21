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Все результаты игрового дня НБА 21 ноября

Все результаты игрового дня НБА 21 ноября
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Сегодня, 21 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 21 ноября. Результаты

«Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» — 103:107.
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 129:142.
«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 121:118 (ОТ).
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:100.
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 100:118.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:124.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 129:93.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» 121—116:

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 45 очков, 13 подборов и 6 результативных передач. А также отметим разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, который отметился 32 очками, 5 подборами и 1 передачей.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Багли III - 18, Айви - 17, Умуде - 11, Стюарт - 11, Томпсон - 8, Ливерс - 6, Бёркс - 3, Сассер - 2, Дюрен, Нокс, Хейз, Уайзмен
Денвер Наггетс: Джексон - 21, Колдуэлл-Поуп - 20, Браун - 15, Портер - 14, Гордон - 11, Йокич - 9, Ннаджи - 7, Строутер - 4, Уотсон - 4, Пикетт - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
129 : 142
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Пул - 30, Кузма - 22, Джонс - 18, Гэффорд - 14, Кулибали - 12, Кисперт - 12, Шамет - 8, Авдия - 7, Галлинари - 4, Оморуи - 2, Дэвис, Батлер, Роллинз, Гилл, Мускала
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 42, Лиллард - 22, Миддлтон - 18, Портис - 17, Бисли - 16, Лопес - 16, Пэйн - 6, Коннотон - 3, Грин - 2, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 118
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Хэйворд - 20, Уильямс - 18, Вашингтон - 15, Бриджес - 14, Миллер - 9, Смит - 6, Макгауэнс - 3, Букнайт, Смит, Маледон, Тор
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Притчард - 21, Порзингис - 17, Браун - 13, Холидэй - 11, Корнет - 4, Хозер - 3, Михайлюк - 3, Бриссетт - 1, Дэвисон, Уолш, Бэнтон, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Таунс - 20, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 11, Конли - 11, Рид - 10, Андерсон - 9, Милтон - 6, Браун - 5, Макдэниелс - 4, Майнотт - 2, Маклафлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 25, Рэндл - 21, Куикли - 15, Барретт - 14, Робинсон - 10, Дивинченцо - 7, Харт - 4, Симс - 2, Хартенштайн - 2, Макбрайд, Гримс, Джеффрис, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
100 : 118
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Вучевич - 18, Дерозан - 15, Карузо - 13, Лавин - 13, Уильямс - 9, Досунму - 6, Драммонд - 2, Крэйг - 2, Филлипс - 2, Картер, Терри, Тэйлор
Майами Хит: Адебайо - 23, Робинсон - 22, Жакез-мл. - 19, Батлер - 16, Лав - 11, Ричардсон - 10, Лоури - 8, Хайсмит - 7, Мартин - 2, Смит, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
99 : 124
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Осман - 17, Коллинс - 12, Джонс - 11, Брэнэм - 10, Вембаньяма - 9, Сохан - 8, Шампани - 5, Макдермотт - 3, Бэсси - 2, Грэм, Райс, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Леонард - 21, Тайс - 19, Пауэлл - 19, Харден - 13, Уэстбрук - 10, Зубац - 8, Хиланд - 3, Диабате - 3, Коффи, Мэнн, Такер
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 93
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Уильямсон - 26, Джонс - 18, Маршалл - 11, Валанчюнас - 10, Хоукинс - 9, Зеллер - 9, Альварадо - 5, Робинсон-Эрл - 4, Дэниэлс - 3, Льюис - 3, Нэнс
Сакраменто Кингз: Барнс - 16, Фокс - 14, Макги - 10, Хаертер - 10, Сабонис - 10, Монк - 8, Джонс - 8, Мюррэй - 5, Слоусон - 4, Эдвардс - 3, Петрушев - 3, Митчелл - 2, Дуарте, Везенков
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Томпсон - 20, Шарич - 18, Пол - 15, Уиггинс - 12, Куминга - 7, Муди - 7, Луни - 7, Подзиемски - 3, Джозеф, Santos, Грин, Джексон-Дэвис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Смит II - 17, Грин - 16, Брукс - 16, Холидей - 13, Ванвлит - 10, Тэйт - 9, Грин - 5, Сэмюэлс, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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