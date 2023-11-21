Все результаты игрового дня НБА 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 21 ноября. Результаты
«Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» — 103:107.
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 129:142.
«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 121:118 (ОТ).
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:100.
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 100:118.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:124.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 129:93.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» 121—116:
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 45 очков, 13 подборов и 6 результативных передач. А также отметим разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, который отметился 32 очками, 5 подборами и 1 передачей.
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