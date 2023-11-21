Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
У-БТ — Гран Канария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вадим Стубеда — о «Минске»: команда сейчас сплочённее, чем когда-либо

Вадим Стубеда — о «Минске»: команда сейчас сплочённее, чем когда-либо
Комментарии

Центровой «Минска» Вадим Стубеда поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится завтра, 22 ноября, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Команда сейчас сплочённее, чем когда-либо. И можно сказать, что «химия» между игроками на высоком уровне. Мы готовы к игре с «Автодором».

Если говорить о сильных лидерах соперника — «Минск» не уступает на каждой позиции. Я считаю, матч будет интересным», — цитирует Стубеду официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 7,1 очка, 6,2 подбора и 1,1 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 65,5, штрафных – 60.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Не начался
Автодор
Саратов, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android