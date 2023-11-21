Вадим Стубеда — о «Минске»: команда сейчас сплочённее, чем когда-либо

Центровой «Минска» Вадим Стубеда поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится завтра, 22 ноября, в 19:30 мск.

«Команда сейчас сплочённее, чем когда-либо. И можно сказать, что «химия» между игроками на высоком уровне. Мы готовы к игре с «Автодором».

Если говорить о сильных лидерах соперника — «Минск» не уступает на каждой позиции. Я считаю, матч будет интересным», — цитирует Стубеду официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 7,1 очка, 6,2 подбора и 1,1 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 65,5, штрафных – 60.