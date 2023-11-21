Карри на протяжении 14 матчей реализует не менеё четырёх трёхочковых. Это рекорд НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри реализует не менее четырёх трёхочковых бросков на протяжении 14 матчей. Таким образом, он повторил свой рекорд, который он установил в период с 20 января по 11 февраля 2021 года.

Стоит отметить, что первым, кому удалось продемонстрировать такую серию, был Джеймс Харден (17 декабря 2018 года — 11 января 2019 года) Если Карри сумеет записать в свой актив четыре трёхочковых в следующей встрече, то станет единоличным обладателем рекорда.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в городе Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 121:116.