Майкл Купер высказался о трагической смерти своего брата

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер высказался об уходе из жизни своего 64-летнего брата Микки Купера, который скончался после огнестрельного ранения в парке Пасадены.

«Мы жили в 10 домах отсюда. Это парк, где мы выросли и играли вместе. Поэтому он чувствовал себя здесь комфортно и безопасно… Он просто жил своей жизнью, никого не беспокоил, всех любил. Для чего кто-то забрал его жизнь? Его любили многие люди», – приводит слова Купера Fadeaway World.

В субботу, 18 ноября, Микки Купер, брат бывшего игрока «Лейкерс» Майкла Купера, был ранен в парке Пасадены в Калифорнии (США). Полиция, которая прибыла на место преступления, констатировала смерть 64-летнего мужчины.