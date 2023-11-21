Тренер «Автодора» — об игре с «Минском»: серьёзный оппонент, хотя у них и много поражений

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче с «Минском» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча пройдёт 22 ноября в Минске (Беларусь) на «Фалкон Клаб-Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Конечно, мы уважаем соперника. И наша основная задача, через просмотр видео и анализ действий соперника, понять, что это действительно серьёзный оппонент. Хотя у них и много поражений, но в некоторых играх «Минск» имел хорошие шансы на победу и уступил в самой концовке. Мы рассматриваем их точно так же, как и других соперников, даже из верхней шестёрки. Должны выйти с таким же настроем, как против этих команд. Мы уважаем модель игры «Минска», у них есть чёткая идея и в нападении, и в защите, это хорошая команда.

В матче с «Локомотивом» у нас были проблемы с короткой ротацией и некоторые внутренние проблемы. Но, несмотря на это, мы провели довольно хорошую игру, пока у нас были энергия и свежесть. Сейчас нам важно с помощью более широкой ротации сохранить свежесть игроков на более длительный период. В предстоящей встрече большое значение будет иметь энергия, потому что это будет физически тяжёлая игра на протяжении всех 40 минут», ‐ приводит слова Богичевича пресс-служба клуба.