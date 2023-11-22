Милош Павичевич: за счёт хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич поделился впечатлениями после победного матча с московской МБА (90:87).

«Очень непростой матч, в заключительной четверти уступали восемь очков, но за счёт хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу. В первую очередь именно из-за грамотной обороны, повторюсь, смогли нейтрализовать МБА и забить после этого свои броски.

Доволен тем, как выглядим в Единой лиге — за исключением пары матчей, где провалились. Но это связано со многими факторами — и переезды, и календарь, и уровень соперников. В остальном очень доволен», — сказал в послематчевом интервью Павичевич.

«Уралмаш» занимает восьмую строчку в таблице первого этапа Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 10-й позиции.