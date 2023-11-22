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Милош Павичевич: за счёт хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу

Милош Павичевич: за счёт хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу
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Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич поделился впечатлениями после победного матча с московской МБА (90:87).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Очень непростой матч, в заключительной четверти уступали восемь очков, но за счёт хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу. В первую очередь именно из-за грамотной обороны, повторюсь, смогли нейтрализовать МБА и забить после этого свои броски.

Доволен тем, как выглядим в Единой лиге — за исключением пары матчей, где провалились. Но это связано со многими факторами — и переезды, и календарь, и уровень соперников. В остальном очень доволен», — сказал в послематчевом интервью Павичевич.

«Уралмаш» занимает восьмую строчку в таблице первого этапа Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 10-й позиции.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
87 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Воронов - 23, Хоменко - 18, Голдырев - 8, Минченко - 8, Личутин - 8, Якушин - 8, Барашков - 7, Лопатин - 5, Валиев - 2, Трушкин, Шейко, Клюев
Уралмаш: Нэвелс - 22, Нэльсон - 17, Даглас - 15, Глазунов - 9, Захаров - 8, Эллис - 6, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Прощенко
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