«Автодор» в гостях одержал уверенную победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 22 ноября 2023 года, в Минске (Беларусь) на «Минск-Арене» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Минск» и саратовский «Автодор». Игру обслуживали судьи Евгений Островский из Москвы, Иван Бахтеев из Калуги и Глеб Бородин. Встреча завершилась победой гостей со счётом 91:76.
Самыми результативными игроками матча стали защитник «Минска» Григорий Мотовилов и центровой «Автодора» Рэйшон Хэммондс, которые набрали набрали по 29 очков.
«Минск» потерпел 12-е поражение подряд в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ. Команда из Беларуси по-прежнему не имеет ни одной победы в этом сезоне. Она занимает последнее место в турнирной таблице. «Автодор» добыл четвёртый выигрыш в регулярном чемпионате. Клуб из Саратова располагается на 12-й строчке.
- 22 ноября 2023
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