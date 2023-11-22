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«Автодор» в гостях одержал уверенную победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» в гостях одержал уверенную победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 22 ноября 2023 года, в Минске (Беларусь) на «Минск-Арене» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Минск» и саратовский «Автодор». Игру обслуживали судьи Евгений Островский из Москвы, Иван Бахтеев из Калуги и Глеб Бородин. Встреча завершилась победой гостей со счётом 91:76.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Минска» Григорий Мотовилов и центровой «Автодора» Рэйшон Хэммондс, которые набрали набрали по 29 очков.

«Минск» потерпел 12-е поражение подряд в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ. Команда из Беларуси по-прежнему не имеет ни одной победы в этом сезоне. Она занимает последнее место в турнирной таблице. «Автодор» добыл четвёртый выигрыш в регулярном чемпионате. Клуб из Саратова располагается на 12-й строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Минск
Минск
Окончен
76 : 91
Автодор
Саратов
Минск: Мотовилов - 29, Огунгбени-Джексон - 22, Коско - 9, Стубеда - 7, Микульский - 3, Дуду - 3, Чебашек - 3, Зечевич, Паско, Куратник, Секушенко, Аладко
Автодор: Хэммондс - 29, Пушица - 22, Торнвелл - 13, Беслач - 11, Мавра - 11, Халдеев - 3, Петенев - 2, Пранаускис, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
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