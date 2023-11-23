Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

У «Енисея» 5-я победа на своей площадке. Красноярцы — единственные в ЕЛ без поражений дома

У «Енисея» 5-я победа на своей площадке. Красноярцы — единственные в ЕЛ без поражений дома
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 22 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал казахстанскую «Астану». Победу одержали хозяева со счётом 96:92. Встреча проходила на арене «Арена-Север».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Примечательно, что эта победа для красноярцев стала пятой в рамках домашних выступлений. Отметим, что «Енисей» является единственным клубом Единой лиги ВТБ без поражений на своём паркете. С учётом прошлого сезона их победная серия составляет уже девять матчей.

Самым результативным игроком матча оказался защитник гостей Карвел Андерсон, который записал в собственный актив 28 очков. В следующем матче «Енисей» на выезде сыграет против «Уралмаша». «Астана» дома встретится с «Самарой». Оба матча будут проведены 27 ноября.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
96 : 92
Астана
Астана
Енисей: Ратан-Мэйз - 21, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Топтунов - 12, Белянков - 10, Бич - 8, Балашов - 8, Лобарев - 5, Долинин - 2, Карпенко, Сонько, Загретдинов
Астана: Андерсон - 28, Канкел - 20, Джонсон - 19, Хэмм - 12, Дэвис - 10, Хаасе - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Майдекин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android