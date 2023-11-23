У «Енисея» 5-я победа на своей площадке. Красноярцы — единственные в ЕЛ без поражений дома

Вчера, 22 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал казахстанскую «Астану». Победу одержали хозяева со счётом 96:92. Встреча проходила на арене «Арена-Север».

Примечательно, что эта победа для красноярцев стала пятой в рамках домашних выступлений. Отметим, что «Енисей» является единственным клубом Единой лиги ВТБ без поражений на своём паркете. С учётом прошлого сезона их победная серия составляет уже девять матчей.

Самым результативным игроком матча оказался защитник гостей Карвел Андерсон, который записал в собственный актив 28 очков. В следующем матче «Енисей» на выезде сыграет против «Уралмаша». «Астана» дома встретится с «Самарой». Оба матча будут проведены 27 ноября.