30 очков Луки Дончича позволили «Далласу» обыграть «Лейкерс»

Сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 28 очками и шестью подборами.

В составе «Лейкерс» лучшим оказался лёгкий форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, девять подборов и семь передач. Ещё четыре игрока набрали 10 очков или более: Остин Ривз (17), Д'Анджело Расселл (15), Торин Принс (14) и Энтони Дэвис (10). «Маверикс» прервал победную серию «Лос-Анджелеса» из трёх игр.