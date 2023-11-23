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30 очков Луки Дончича позволили «Далласу» обыграть «Лейкерс»

30 очков Луки Дончича позволили «Далласу» обыграть «Лейкерс»
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Сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 28 очками и шестью подборами.

В составе «Лейкерс» лучшим оказался лёгкий форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, девять подборов и семь передач. Ещё четыре игрока набрали 10 очков или более: Остин Ривз (17), Д'Анджело Расселл (15), Торин Принс (14) и Энтони Дэвис (10). «Маверикс» прервал победную серию «Лос-Анджелеса» из трёх игр.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 15, Принс - 14, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Кристи - 7, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Фадж, Льюис
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 28, Грин - 15, Хардуэй-младший - 7, Уильямс - 6, Джонс - 6, Экзам - 4, Холмс - 4, Харди - 2, Лайвли - 2, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
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