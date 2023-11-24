УНИКС и ЦСКА сыграли наименее результативный матч друг с другом с 2021 года

Сегодня, 23 ноября, состоялся очередной матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Игра закончилась уверенной победой армейцев со счётом 79:66. Гости уверенно смотрелись по ходу всей игры и смогли удержать задел в 12 очков, созданный перед заключительной четвертью.

Сегодняшний матч получился наименее результативным во встречах этих соперников в рамках Единой Лиги, начиная с ноября 2021 года, когда УНИКС дома переиграл «армейцев» со счетом 69:64.

Благодаря победному результату ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. У команды пока лишь одно поражение — от «Локомотива-Кубань». В свою очередь для казанского коллектива это поражение стало третьим в сезоне.