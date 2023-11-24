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УНИКС и ЦСКА сыграли наименее результативный матч друг с другом с 2021 года

УНИКС и ЦСКА сыграли наименее результативный матч друг с другом с 2021 года
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Сегодня, 23 ноября, состоялся очередной матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Игра закончилась уверенной победой армейцев со счётом 79:66. Гости уверенно смотрелись по ходу всей игры и смогли удержать задел в 12 очков, созданный перед заключительной четвертью.

Сегодняшний матч получился наименее результативным во встречах этих соперников в рамках Единой Лиги, начиная с ноября 2021 года, когда УНИКС дома переиграл «армейцев» со счетом 69:64.

Благодаря победному результату ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. У команды пока лишь одно поражение — от «Локомотива-Кубань». В свою очередь для казанского коллектива это поражение стало третьим в сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 16, Д. Кулагин - 14, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 7, Бако - 6, Комолов - 4, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Ухов - 5, Руженцев - 4, Карданахишвили - 2, Михайловский, Антонов, Гафуров
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