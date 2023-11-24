Эй Смит: Скотт Фостер отныне не должен работать на матчах с участием Криса Пола

Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит высказался об очередном инциденте между судьёй Скоттом Фостером и разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Крисом Полом.

«Крис Пол. Это уже личная история между вами. Кто такой Крис Пол? Невероятный, гениальный баскетбольный талант.

Если вы рефери и вы допустили помарку, Крис будет всю оставшуюся игру будем к вам обращаться и предъявлять претензии, потому что он хочет, чтобы всё было правильно сделано. Такой уж он человек.

В связи с этим, невероятно обидно, что у такого человека, как Скотт Фостер, которого уже много лет уважают за всю работу, что он проделал, имеет единственное пятно грязное на своей карьере — и это Крис. Это уже нельзя отрицать, на днях мы снова всё увидели.

Скотт Фостер отныне не должен работать на матчах с участием Криса Пола», — заявил Смит на телеканале ESPN.