«Это личное». Крис Пол объяснил, почему судья Фостер удалил его с площадки

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол заявил, что арбитр Скотт Фостер удалил его с площадки из-за личных разногласий.

«Это личное. У нас была ситуация несколько лет назад, и это личное. Лига знает, все знают. Это ситуация с моим сыном. Я не против того, чтобы судья говорил, говорил что угодно, только не надо использовать технические фолы, чтобы донести свою точку зрения. Я должен работать над тем, чтобы оставаться на площадке для своих партнёров по команде. Но такова реальность.

Он знает, о чём я говорю. У меня была встреча с ним, моим отцом, Доком Риверсом, Бобом Дилейни и всеми остальными. Это было, когда я был в «Клипперс». Целое событие. Это было давно. На площадке я не говорю ничего, чтобы меня так штрафовали», — приводит слова Пола CBS Sports.