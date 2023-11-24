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Игроки ЦСКА в матче с УНИКСом совершили 42 подбора. Это на 16 больше, чем у соперника

Игроки ЦСКА в матче с УНИКСом совершили 42 подбора. Это на 16 больше, чем у соперника
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Вчера, 23 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 79:66.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Примечательно, что баскетболисты армейской команды за весь матч собрали 42 отскока. Это на 16 больше, чем количество подборов у казанского коллектива.

Отметим, что наиболее результативным игроком встречи оказался форвард ЦСКА Амат М'Бай. Помимо 17 очков, на его счету также шесть подборов и три результативные передачи. В составе хозяев по причине болезни отсутствовал защитник Маркос Найт.

Благодаря победному результату ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. У команды пока лишь одно поражение — от «Локомотива-Кубань». В свою очередь для УНИКСа это поражение стало третьим в сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 16, Д. Кулагин - 14, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 7, Бако - 6, Комолов - 4, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Ухов - 5, Руженцев - 4, Карданахишвили - 2, Михайловский, Антонов, Гафуров
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