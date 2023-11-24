Игроки ЦСКА в матче с УНИКСом совершили 42 подбора. Это на 16 больше, чем у соперника

Вчера, 23 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 79:66.

Примечательно, что баскетболисты армейской команды за весь матч собрали 42 отскока. Это на 16 больше, чем количество подборов у казанского коллектива.

Отметим, что наиболее результативным игроком встречи оказался форвард ЦСКА Амат М'Бай. Помимо 17 очков, на его счету также шесть подборов и три результативные передачи. В составе хозяев по причине болезни отсутствовал защитник Маркос Найт.

Благодаря победному результату ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. У команды пока лишь одно поражение — от «Локомотива-Кубань». В свою очередь для УНИКСа это поражение стало третьим в сезоне.