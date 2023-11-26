Леброн Джеймс получил технический фол за то, что покачался на кольце

В сегодняшнем матче с «Кливленд Кавальерс» форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за минуту с лишним до финальной сирены получил технический фол после того, как исполнил данк, а затем покачался на кольце. Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл попал штрафной, после чего команда из Огайо смогла сравнять счёт через несколько атак. Тем не менее победу одержали калифорнийцы со счётом 121:115.

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Самым результативным игроком встречи стал бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Его партнёр по команде Леброн Джеймс отличился 22 очками, шестью подборами и шестью результативными передачами. Ещё пять игроков калифорнийского коллектива набрали 10 очков или более: Остин Ривз (15), Кристиан Вуд (13), Макс Кристи (12), Д`Анджело Расселл (10) и Джексон Хэйс (10).

В составе «Кавальерс» лучшим снайпером оказался защитник Донован Митчелл. В его активе 22 очка, пять подборов и шесть ассистов. Дабл-даблом отметился центровой Джарретт Аллен: 21 очко и 14 подборов.