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Форвард «Руны» Походяев в матче с «Зенитом» обновил личный рекорд результативности

Форвард «Руны» Походяев в матче с «Зенитом» обновил личный рекорд результативности
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Тяжёлый форвард московской «Руны» Данила Походяев принял участие в матче в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», в котором его команда проиграла со счётом 85:97.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Походяев в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав суммарно за этот промежуток 22 очка (7 из 11 с игры, где 6 из 8 — трёхочковые), четыре подбора и два перехвата. Таким образом, 22-летний баскетболист обновляет личный рекорд результативности.

Отметим, что хозяева смогли добиться преимущества в четыре очка по итогам первой четверти, но во втором игровом отрезке гости прибавили и вели в счёте к большому перерыву с разницей в 11 очков.

В третьей четверти «Руна» смогла совершить рывок и сравнять счёт, но в концовке игроки «Зенита» вернули себе преимущество в шесть очков. В заключительном отрезке гости увеличили отрыв и довели дело до итоговой победы.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
85 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Руна: Иванович - 24, Походяев - 22, Хилл - 12, Тайус - 11, Попов - 10, Раданов - 4, Савин - 2, Сопин, Малофеев, Комиссаров, Морган, Жмако
Зенит: Фрейзер - 24, Курич - 20, Хантер - 18, Карасёв - 10, Дублевич - 10, Герасимов - 8, Зубков - 7, Шевчук, Вольхин, Клименко, Земский
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