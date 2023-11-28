Форвард «Руны» Походяев в матче с «Зенитом» обновил личный рекорд результативности

Тяжёлый форвард московской «Руны» Данила Походяев принял участие в матче в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», в котором его команда проиграла со счётом 85:97.

Походяев в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав суммарно за этот промежуток 22 очка (7 из 11 с игры, где 6 из 8 — трёхочковые), четыре подбора и два перехвата. Таким образом, 22-летний баскетболист обновляет личный рекорд результативности.

Отметим, что хозяева смогли добиться преимущества в четыре очка по итогам первой четверти, но во втором игровом отрезке гости прибавили и вели в счёте к большому перерыву с разницей в 11 очков.

В третьей четверти «Руна» смогла совершить рывок и сравнять счёт, но в концовке игроки «Зенита» вернули себе преимущество в шесть очков. В заключительном отрезке гости увеличили отрыв и довели дело до итоговой победы.