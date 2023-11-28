Леброн в игре с «Сиксерс» прервал персональную 1097-матчевую статистическую серию

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидер команды Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» не сделал ни одного подбора. Как сообщил у себя в соцсетях обозреватель Тим Рейнольдс, Джеймс прервал свою серию из 1097 матчей, когда он совершал хотя бы один подбор за игру. Кроме того, Рейнольдс подчеркнул, что для Леброна это лишь четвёртый матч за время его профессиональной карьеры без подборов.

Джеймс в матче с «Филадельфией» набрал 18 очков и совершил пять результативных передач. Встреча завершилась разгромной победой «Сиксерс» со счётом 138:94. В следующем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» на выезде встретятся с «Детройт Пистонс». Игра состоится 30 ноября и начнётся в 3:00 по московскому времени.