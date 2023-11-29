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Лука Дончич что-то выкрикнул Диллону Бруксу после того, как тот смазал лэй-ап

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт — 66:63 в пользу гостей.

В середине второй четверти лёгкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс совершил проход в трёхсекундную зону соперника и смазал практический свободный лэй-ап. После промаха разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич что-то выкрикнул Бруксу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний словенский баскетболист принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 30,5 очка, 7,9 подбора и 7,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,7, трёхочковых — 39,4.