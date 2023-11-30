Результаты игрового дня НБА 30 ноября

30 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно семь матчей в рамках регулярного чемпионата лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Регулярный сезон НБА. 30 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:133

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 139:120

«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санз» — 112:105

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 105:91

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 124:114

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 134:124

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:131

Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 14 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (13 побед — четыре поражения).