Результаты игрового дня НБА 30 ноября

30 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно семь матчей в рамках регулярного чемпионата лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Регулярный сезон НБА. 30 ноября. Результаты:
«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:133
«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 139:120
«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санз» — 112:105
«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 105:91
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 124:114
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 134:124
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:131
Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 14 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (13 побед — четыре поражения).