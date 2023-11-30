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Форвард «Зенита» Морман вернётся после травмы в матче с «Уралмашем»

Форвард «Зенита» Морман вернётся после травмы в матче с «Уралмашем»
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Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Морман сможет принять участие в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Французский форвард пропустил месяц, получив мышечную травму в игре с «Енисеем». Адриан был готов сыграть с «Руной», но тренерский штаб предпочёл поберечь игрока перед важным матчем с «Уралмашем».

Также сообщается, что у «Уралмаша» на паркет может вернуться Октавиус Эллис, который избежал серьёзного повреждения в игре с МБА. Вопрос об участии центрового решится на разминке.

В четверг, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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