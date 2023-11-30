Форвард «Зенита» Морман вернётся после травмы в матче с «Уралмашем»

Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Морман сможет принять участие в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Французский форвард пропустил месяц, получив мышечную травму в игре с «Енисеем». Адриан был готов сыграть с «Руной», но тренерский штаб предпочёл поберечь игрока перед важным матчем с «Уралмашем».

Также сообщается, что у «Уралмаша» на паркет может вернуться Октавиус Эллис, который избежал серьёзного повреждения в игре с МБА. Вопрос об участии центрового решится на разминке.

В четверг, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит».